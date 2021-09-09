蔡英文總統今天視察宜蘭「南方澳跨港大橋重建工程」表示，這是地方經濟、觀光發展的重要命脈，預計明年9月18日完工，呼籲不分中央、地方，保持密切合作，務必讓工程能夠如期、如質完工。讓地方的經濟和產業可以開始轉動、更加熱絡。

蔡英文今天由宜蘭縣長林姿妙、交通部長王國材、航港局局長葉協隆、台灣港務公司董事長李賢義、立委陳歐珀等人陪同出席。首先聽取公路總局局長許鉦漳簡報橋梁重建工程進度及規劃設計，隨後也赴現場視察，並由蘇花公路改善工程處處長李宗仁說明主跨段工程進度。

總統府提供

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蔡英文表示，去年10月，她才來參加動土典禮，今天再次來到這裡，最重要的目的就是關心南方澳跨港大橋的施工情形。在不到一年的時間，橋梁已經逐步蓋起來，目前進度有所提前，非常值得肯定。她感謝所有參與施工的夥伴，因為有大家夜以繼日的付出，才有今天的進展，「大家都辛苦了」。

她提醒，南方澳跨港大橋是地方經濟、觀光發展的重要命脈，我們一定要持續加緊腳步。在地的鄉親也非常期待，希望大橋可以早日完工，讓地方的經濟和產業可以開始轉動、更加熱絡。

蔡英文也提到，大橋預計可以在明年9月18日完工，只剩下差不多一年的時間，她要請大家不分中央、地方，保持密切的合作，務必讓工程能夠如期、如質完工，回應鄉親們的期待，「我們繼續努力」。