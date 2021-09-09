近日疫情再度升溫，原本4月8音樂晚會延遲舉行後再改成線上直播。（謝明俊攝）

頭份市4月8活動雖然受疫情影響取消或延遲，頭份市全體歡迎大家改線上收看音樂晚會。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠表示兌換花燈活動照常舉行。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市每年最重要的4月8媽姐遶境系列活動，今年受到疫情影響推遲，導致媽祖遶境確定取消，而原本安排2場音樂晚會，原以為疫情緩解後應可正常舉辦，但近日疫情再起，中央2級警戒解封遙遙無期，市公所因而決定晚會改線上直播進行，希望大家可以在中秋連假在家收看。

頭份市4月8媽祖遶境活動，向來是頭份市內最重要的民俗宗教活動，頭份市公所準備了一系列的熱鬧活動，來慶祝媽祖生日及遶境祈福，包括了在上公園設置祈福斗燈，媽祖遶境及5月14日、15日在永貞宮舉辦的「庄神弄藝」及「庄神搖滾」兩場晚會，但突然遭遇疫情升為3級警戒，導致媽祖遶境取消，音樂晚會延辦。

原本近期疫情有緩解跡象，市公所計畫正常舉行，但近日疫情再度起伏，頭份市公所考量演出團隊都已彩排準備多時，決定更改為9月17日、18日晚間，以線上方式陪市民朋友共度中秋連假，封閉會場進行演出，並於「頭份市公所─緣頭小份」臉書粉專直播。

更名為「頭份平安 線上音樂會」的兩場晚會，除了將原先的4月8成年禮儀式，改為適逢中秋佳節的月娘祈福儀式，也希望能透過祈福儀式，早日脫離疫情的威脅。9月17日晚間7點首場庄神弄藝晚會，邀請到YOYO家族-柳丁哥哥和天竺鼠姊姊現場帶動跳，以及多個知名團隊演出。隔天第2場庄神搖滾晚會，將由6組歌手在永貞宮廟坪廣場開唱，歡迎大家一同線上嗨翻中秋佳節。

市公所表示，原先的花燈和悠遊卡兌換，照常舉行，統一在18日上午10點到下午5點，在會場兌換區開放兌換，只要用2張7到9月的發票就可以換到一盞花燈，悠遊卡則是用之前美食地圖的三個集章來兌換喔！