南韓明星夫妻檔Rain與金泰希，2017年宣布結婚後對於私下生活相當低調，不僅從未公開兩名寶貝女兒的長相，夫妻倆也鮮少共同出席公開場合。但今年兩人再度攜手接下按摩椅代言，並在網路上公開宣傳形象照，吸引網友熱烈討論。

Rain與金泰希繼成為寢具代言人後，今年又再度接下按摩椅的廣告，擔任年度代言人，兩人在近日公開的中秋節宣傳形象照中，只見他們都換上粉色的韓國傳統服飾，對著鏡頭露出微笑送上賀禮，並且行傳統跪禮儀式。雖官方僅釋出兩張照片，但網友看到照片後，依然忍不住大讚「這對夫妻讓人相信愛情」、「Rain都成大叔了，金泰希怎麼還這麼美」、「這位姊姊實在太漂亮了」、「姊姊真美」、「能請得動他們，代言費肯定不得了」、「光看金泰希就想買了」、「金泰希氣質超好」、「果然是男女神的最佳組合」、「古代服飾與現代按摩椅的衝突撞擊」、「姊姊的笑容會讓人融化」、「姊姊一看就是好媳婦代表」。

事實上，兩人先前合體拍廣告時的側拍畫面也同樣引起網友熱烈討論，因為在幕後花絮中，時常可以看到Rain不停逗弄金泰希，甚至調皮的叫她「姊姊」，兩人自然又甜蜜的互動宛如熱戀中的情侶一般，抱在一起的瞬間更讓現場佈滿粉紅泡泡，也讓大批粉絲直呼「太甜了」、「再生一個吧」、「甜到隔著螢幕都感覺得到」、「姊姊幸福的笑容騙不了人」。

金泰希擁有甜美的外表、清新優雅的氣質，與首爾大學的學霸光環，讓她一出道就受到注意，還因此被封為「天然美女」。2013年與Rain因拍攝廣告而相識相戀，交往近5年才低調完婚，並陸續生下2名女兒，但即使如此兩人感情依舊幸福甜蜜，經常被網友拍到手牽手外出的約會畫面，讓粉絲們稱羨不已。