藝人王瞳和艾成交往9年，挺過劈腿風波，去年7月升格為夫妻，想不到結婚1年多王瞳就在直播中控訴婚姻不圓滿，艾成「像機器人、木頭」引發外界撻伐。近日艾成在節目中替王瞳解釋這不是在抱怨，並坦言想過離婚。

艾成最近在節目《單身行不行》表示自己的生活很規律，每天早上一定會快走1個多小時，就算颱風來都堅持出門運動，固定晚上八點半睡覺，「她說我是機器人的時候，很多人以為王瞳在罵艾成，其實她是心疼我，覺得這樣的機器人生活把自己的規律變成痛苦了。」

由於艾成的作息很規律，王瞳一直沒有辦法實現和丈夫聊天、吃飯和散步的夢想，又不希望提出要求後，干擾到艾成原本的生活，只能不斷的吞忍，艾成心疼地說：「其實很多人以為我很暖男、很愛王瞳，比較牽就對方的生活，沒有，她很辛苦的，但是大家不知道。」也因為王瞳在直播中說出需求，艾成才正視到兩人問題，彼此坐下來溝通，試著調整自己的作息。

艾成自認只擅長吃飯和唱歌，曾跟王瞳說如果需要什麼，直接說他都願意學，但對方表示很多事情不是一個口令一個動作，說多了就少了感覺。艾成自我檢討，認為他還沒有意識到夫妻要共同生活，「我常常在問，艾成你到底是不是（想）一個人住？如果你真的是，不管你怎麼愛王瞳，你還是要把她放開。」若覺得需要獨自過機器人生活，便不用旁邊擺個人耽誤她。

被問到愛王瞳幾分？艾成認真的回應：「我曾經問過自己，如果我人生最遺憾是什麼，一定是沒辦法娶她，或是沒有跟她在一起。」更表明願意為了王瞳放棄歌唱事業，但他暫時無法徹底改變像機器人的生活，還在學習調整中。