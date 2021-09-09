新北幼兒園群聚確診Delta變種病毒引發民眾恐慌，蔡英文總統今天表示，因應Delta變種病毒的侵襲，我們嚴陣以待，也正在加速疫苗施打。她也呼籲民眾，如果出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或腹瀉，請停止上班上課，儘速就醫或篩檢。

蔡英文表示，指揮中心已經宣布，明天（9/10）起，將開放接種第一劑AZ疫苗滿10周的民眾預約接種第二劑，「請符合資格的朋友記得預約！」

另外，來自德國原廠的第二批BNT疫苗，合計91萬劑，今天清晨也已經抵達台灣。她再次感謝慈濟基金會及民間企業捐贈疫苗，公私協力共同防疫。

她說，政府將儘快完成檢驗封緘程序，開放施打。也請想打BNT疫苗的朋友，記得上網登記意願。「更多人一起完成接種疫苗，我們才能在疫情下守住健康、守住經濟、並維持醫療能量的正常運轉！」

她也要請大家互相提醒，一定要落實防疫措施，如果出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或腹瀉，請停止上班上課，儘速就醫或篩檢。小心警覺，才能阻斷病毒傳播！「團結防疫守台灣」。