澎湃新聞9日報導，湛江市雷州市公安局去年5月發布「成功偵破一宗27年命案積案」，指易姓男子涉嫌於1992年殺害積欠工資的雇主之當年9歲幼子後逃亡，惟經廣東湛江市檢察院偵查發現，全案只有嫌犯自白，供述是孤證、大部分案卷連凶刀都丟失，連死者遺骸也找不到，因此出不起訴處分，經家屬聲請再議，檢方仍維持不起訴決定。家屬已繼續向廣東省檢察院申訴。

此事經媒體報導引起關注，受害者家屬李海玉提出申訴後，湛江市檢察院於8日下午送達《刑事申訴結果通知書》，認定不起訴決定書處理適當，因該案現有證據無法形成緊密、閉合的證據鏈條，未能排除合理懷疑，認定易Ｘ華構成故意殺人罪的事實不清、證據不足，該院決定維持對易Ｘ華作出的不起訴決定。現予審查結案。

澎湃新聞報導，1992年12月22日，湖南籍男子易Ｘ華因工資糾紛和李Ｘ祥發生矛盾，隨後在廣東湛江雷州市邁車坎村小學把李Ｘ祥的9歲兒子李Ｘ平帶走，從此下落不明。1993年2月19日，一具男童遺體在邁車坎村附近的甘蔗林被發現，經李Ｘ祥等人辨認，死者是李Ｘ平。法醫驗屍後，將遺體交由家屬處理，後被埋在附近公路邊。

2020年5月，已潛逃27年的易Ｘ華在廣西桂林市永福縣被雷州警方抓獲。易Ｘ華歸案後，湛江市雷州市公安局官方微信公眾號曾發文稱，「成功偵破一宗27年命案積案。」據「南方＋」此前報導，落網後，易Ｘ華曾紅著眼睛懺悔道：「我對不起那個孩子，這輩子我償還不了他，下輩子一定還！」

2020年7月，雷州警方前往邁車坎村周邊挖當年被埋的屍體，李海玉等人都到了現場。因年代久遠，「路還在，樹不在了，變化太大」，大家僅記得當年埋屍的大概位置。李海玉說，當時，兩台挖土機挖了幾個小時，沒有找到屍體，之後便沒有再挖。

在和警方溝通中，李海玉得知李Ｘ平一案的部分案卷丟失了。李海玉稱，她曾於2015年看到過此案的案卷，在三樓；破案後，警方在一次交流中稱，李Ｘ平一案的案卷被洪水沖走了，至於什麼時候發生的、多少案卷遺失等沒有透露。

2021年2月，李Ｘ平的家屬收到湛江市檢察院對此案作出的《不起訴決定書》：經湛江市檢察院審查並退回補充偵查一次，認為雷州市公安局認定的犯罪事實認定不清、證據不足，不符合起訴條件。

湛江市檢察院認為，被害人李Ｘ平下落不明，認定其死亡的證據不足。李Ｘ平被易Ｘ華殺害只有易Ｘ華的供述，沒有其他證據予以證實。當年發現的屍體死因不明，現場勘查筆錄、照片、驗屍鑒定及現場提取的刀具均已丟失。

李海玉認為，易Ｘ華對殺害李Ｘ平供認不諱，且有其他證言相互印證，能夠證實易Ｘ華故意殺害李Ｘ平的事實。

《通知書》顯示，湛江市檢察院審查查明，1992年12月22日8時許，被不起訴人易Ｘ華(又名易Ｘ青)與胡Ｘ明、朱Ｘ權到雷州市北和鎮鵝感村李Ｘ祥家中討要工資，雙方發生爭吵，官Ｘ東等人勸架後，易Ｘ華等人離開。當天下午，易Ｘ華到雷州市邁車坎村小學謊稱李Ｘ祥妻子病危，將李Ｘ祥兒子李Ｘ平帶離學校。

1993年2月19日下午，有人在邁車坎村村前甘蔗地裡發現一具高度腐敗的屍體，經李Ｘ平家屬辨認認為是李Ｘ平的屍體。2020年5月22日，易Ｘ華被抓獲歸案，易Ｘ華供述，其於1992年農曆十月某天下午將李Ｘ平帶到邁車坎村村前的甘蔗地裡，用刀捅死李Ｘ平後逃離現場。

湛江市檢察院認為，本案證據僅有易Ｘ華供述、證人證言及部分書證，其中鵝感村部分村民的證言證實易Ｘ華將李Ｘ平騙走，但無法證實易Ｘ華將李Ｘ平殺害，作案現場僅有易Ｘ華本人的供述，無其他證據印證；李Ｘ平的姊姊李Ｘ萍、李Ｘ陳述稱當年甘蔗地裡發現的屍體的手指特徵與李Ｘ平的六指特徵類似，但因本案關鍵證據，包括現場勘查筆錄、照片、驗屍鑒定及現場提取的作案刀具均已缺失，無法補正。

且證據表明，甘蔗園裡發現的屍體的身高、死亡時間存在多處疑點。湛江市檢察院院在審查申訴案件期間，要求公安機關窮盡辦法補充相關證據，包括尋找屍體重新作鑒定，但至今未能找到屍體，因此，根據本案現有證據，無法證明甘蔗園發現的屍體就是李Ｘ平。

「之前是一直抓不到人，現在是抓到了，但又放了……」李海玉表示，2014年，她的父親李Ｘ祥去世，臨終前留下字條，囑託「一定要把犯人（指易Ｘ華）繩之以法」；家屬無法接受目前的結果，會盡力為李Ｘ平討一個公道。

李海玉希望，雷州警方能加大力度尋找屍體，做好此案的證據工作，並調查李Ｘ平一案案卷丟失的情況。