新加坡採行「與病毒共存」策略，昨天起調整每日公布的COVID-19病例通報內容，不再提供感染源不明的病例人數，內容重點也從疫苗覆蓋率轉為住院患者的情況，反映邁入抗疫新階段。

人口約570萬的新加坡目前已有81%人口完成疫苗接種，是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一。星國衛生部昨天深夜發布新聞稿表示，在此情況下，星國已調整作法，以朝向應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）更具韌性的目標邁進。

為此，衛生部再次調整每日疫情新聞稿內容，以反映抗疫新階段所關注的重點。新加坡目前密切追蹤重症住院患者及收治於加護病房患者的人數，以確保醫療量能不會超過負荷。

衛生部表示，每日病例通報內容將不會區分有關聯及無關聯病例的人數，在目前「與COVID-19共存」的策略下，這類資訊已不再那麼重要。隨著新加坡疫苗接種率的增長趨緩，未來也不會每天提供疫苗接種的詳細進度。

另外，新版通報內容不再列出各個活躍感染群，但會提供更多有關大型感染群的資訊供民眾參考，用以規劃活動範圍。

從今天起，衛生部每天只公布一次當天的疫情情況。在此之前，衛生部每天發布2次有關疫情的新聞稿，下午至傍晚先簡略公布新增確診人數，稍晚才發布相關細節。

新加坡自8月中旬逐步放寬防疫措施以來，本土確診案例數不斷上升，昨天新增349人確診，創下一年多來的新高，其中本土案例高達347例；全國累計6萬9582人確診。昨天新增一起93歲、未接種疫苗的死亡案例，累計56人病故。

雖然新加坡單日新增確診病例數不斷上升，但重症人數仍維持穩定。衛生部昨天指出，有23名重症患者需要輸氧治療，6名患者收治於加護病房。

新加坡上次調整每日COVID-19案例通報內容是在6月29日，除了確診案例數，也新增疫苗接種進度、重症者人數等資訊。專家當時指出，這是因應地方性流行病的必然做法。

世界衛生組織（WHO）官員日前也表示，COVID-19病毒不可能根除，未來必須與病毒共處。（編輯：林憬屏）1100909