身為本屆U23世界盃中華隊陣中唯2的中職球員，今年才被樂天桃猿挑中的投手邱駿威坦言會比較有壓力，要更注意自己的行為、表現，「希望能夠盡自己最大能力去幫助球隊。」

日前中華隊24人名單公布，邱駿威與味全龍隊的外野手邱辰是唯2的中職球員代表，今年才剛高中畢業的他，在陣中算是小老弟，但頂著職棒球員身分來到中華隊，他坦言會比較有壓力，因為受到的關注可能會比其他人來的更多。

邱駿威原本有機會代表國家打U18世界盃，但比賽受到疫情影響延到明年才打，所以這次披上國家隊戰袍，也讓他十分期待，「想跟著學長一起成長，從他們身上學到東西，畢竟我算是裡面最小的，盡我能力看能幫助球隊什麼。」

來到中華隊前邱駿威先到桃園球場跟總教練曾豪駒「拜碼頭」，被問到球團、教練有沒有提醒他什麼？他笑著說：「球團只叫我出國要注意安全，身體顧好、口罩戴好；曾總也沒多說什麼，只說身體顧好、不要受傷，叫我自己加油。」

為了保護邱駿威，桃猿球團也有訂出他的「使用守則」，包含單場用球數上限為50球，超過40球需休1天，未超過投球數最多可連續出賽2天，但不能連續3天出賽。