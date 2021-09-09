8月才正式離婚的微軟創辦人、全球第4大富豪比爾蓋茲，「恢單」之後更加揮霍，周三宣布豪砸22億美元（約新台幣609億元）入主豪華連鎖酒店集團四季飯店（FOUR SEASONS），似乎想跟前妻梅琳達分道揚鑣，不再合力拚慈善，改行當起酒店大亨。

比爾蓋茲透過聲明表示，旗下的投資公司Cascade Investment，收購王國控股公司（Kingdom Holding）手中23.8%的四季飯店持股，比爾蓋茲的四季飯店持股也將從不到5成暴增至71.25%。

外媒分析，全球旅遊在新冠疫情肆虐下雪上加霜，隨各國積極提高疫苗接種率，押寶後疫情時代的奢華旅遊商機，才讓身家高達1521億美元（約新台幣4.2兆元）的比爾蓋茲，決定危機入市。

此外，王國控股公司的所有者為沙國親王阿瓦里德（Alwaleed bin Talal），素有「中東股神」之稱，阿瓦里德僅比65歲的蓋茲年長1歲，兩人是多年舊識，2007年一起成為四季飯店股東後互動頻繁，也常一起做公益。

2017年蓋茲曾形容阿瓦里德是「重要夥伴」，當年阿瓦里德遭沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）指控貪腐遭拘時，比爾蓋茲更是少數主動聲援的歐美商界大咖。

比爾蓋茲和梅琳達5月宣布閃離，上月初更在法院批准下，正式終結27年婚姻，當時比爾蓋茲的投資公司Cascade，就在逾1200億美元（約新台幣3.3兆台幣）的資產中，先移轉包含可口可樂、加拿大國家鐵路（CN）和製造商JOHN DEERE股票在內的60億美元（約新台幣1662億元）資產給梅琳達，但後續關於慈善基金會等其他事業體如何分拆運作，兩人暫未對外透露細節。

四季飯店坐擁多家5星級酒店，2007年進行私有化，當時在全球管理74家酒店，如今已成長至121家酒店和度假村、46家住宅物業，並有超過50個的開發中建案。據住宿數據公司STR數據顯示，疫苗接種推動以休閒旅客為主的住宿反彈，但豪華酒店仍落後於其他檔次較低的飯店同業。