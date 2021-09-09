第二批BNT疫苗93萬劑抵台，青少年先開打。（陳麒全攝）

BNT疫苗再度抵台！中央流行疫情指揮中心表示，由台積電、鴻海永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於今天上午6點18分順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

指揮官陳時中表示，連同上次的93萬劑，總共已有184萬劑BNT疫苗抵台，並對民間團體表達謝意。指揮中心指出對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。

本批疫苗效期至111年1月17日，將由指揮中心統籌運用，優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的18至22歲(含)民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

目前我國共取得184萬劑BNT疫苗，鴻海創辦人郭台銘曾表示，預計每周都有BNT到貨。另外，陳時中日前表示，青少年校園接種將於9月23日開打。