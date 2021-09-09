筆名「條子鴿」的酈姓退休員警，因影射開高官之子罰單，引發軒然大波，他自稱的各種豪華經歷也陸續遭到拆穿，先是國道警察指他從未在單位服務，8日國防部表示空軍沒有酈姓飛行員，9日北市警局也證實酈沒當過刑警，據指出，條子鴿最近因飽受質疑而焦頭爛額，但認為很多資料都是昔日同事「搞他」，這幾天曾向警察嗆聲：「這次若沒死，我都會討回來！」警界不少人聽聞後很不是滋味，認為他未握實證就說出一堆故事，「是你自找的。」

條子鴿所有的發言和文章，現在都遭放大鏡檢視，連幫他出版著作的寶瓶文化，也被網友鎖定、砲轟，出版社表示已與律師研究，是否要對條子鴿有疑慮的內容採取法律動作。

除此之外，因他的書內容提到警察集體收賄，對此警政署也已開始蒐證，針對他服務過的保一總隊、台北市及台東縣進行調查，釐清事實，以還給警察公道。

據了解，條子鴿最近曾向多名昔日同事聯繫，除對種種風波大吐苦水，還認為很多資料都是警察放的，明顯有人要弄他，放話：「如果這次沒死，我要（跟警察）討回來！」

此事已在警界傳開，不少警察聽後嗤之以鼻，因為他去年出書後，很多同事看過內容，都發現裡面有不少誇大之處，其中幾篇大談警察收錢、喝花酒、集體分贓，當時就有人勸他若無真憑實據，不要寫的這麼過火，他當時不以為意，繼續大鳴大放，這次一路寫到行政院長，謊言卻一個個被揭穿，有警察就冷言：「都是他自找的，跟我們嗆聲幹嘛？」