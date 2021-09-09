朱立倫在午餐便當會時上台致詞，全程以台語發言，呼籲基層黨員同志團結一致，選出能力最強的人選，帶領國民黨重新強大起來，打贏明年選戰。（謝瓊雲攝）

朱立倫（左五）今天南下彰化，馬不停蹄拜會基層與地方大老尋求支持，中午與基層黨員餐敘，舉行便當會；員林市長游振雄（右五）、立委謝衣鳳（左四）等人都到場表態支持。（謝瓊雲攝）

朱立倫到彰化拜會基層，中午在員林昇財麗禧酒店與基層黨員舉行午餐便當會。（謝瓊雲攝）

朱立倫到彰化拜會基層，中午在員林昇財麗禧酒店與基層黨員舉行午餐便當會。（謝瓊雲攝）

國民黨主席選舉將在9月25日舉行投票，候選人朱立倫9日南下彰化拜會基層爭取黨員同志支持，中午在員林昇財麗禧酒店與基層黨籍民代舉行便當會座談，他強調自己抱著感恩的心參選，回報黨20多年來的栽培，呼籲黨要團結一致，找出最強的人選來帶領，才能打贏明年選戰，在2024重返執政。

在彰化縣議員凃俊任陪同下，朱立倫彰化行程滿滿，一早就馬不停蹄拜會地方大老、尋求支持，包括前議長白鴻森、縣長王惠美、前立委林滄敏、陳杰等，並拜會田中鎮長洪麗娜、二水鄉長蘇界欽、大村鄉長游盛，與社頭農會總幹事蕭浚二等。

值得一提的是，朱立倫在彰化縣農會理事長蕭景田陪同拜會南彰化謝家時，除了前立委鄭汝芬、立委謝衣鳳、縣議長謝典林都在場迎接外，前雲林縣縣長張榮味也專程到場致意，顯見朱立倫對基層與地方派系的用心整合。

朱立倫說，從一早到中午就已經連跑10多個行程，感受到鄉親的熱情，仍對國民黨抱有很大的期待，他這次參選就像是一場社會運動，希望能夠重新燃起基層黨員的熱情、懷抱希望，讓不同世代團結在一起。他強調最重要的目標是一定要打贏明年選戰，2024重返執政。

朱立倫在午餐便當會上全程以台語致詞，他指出，台灣這塊土地若沒有國民黨，民進黨只會更霸道、傲慢，更亂搞，這幾年基層選舉，從村里長、代表、議員到鄉鎮首長，國民黨都贏比較多，議會裡也是最多席次，縣市長也占了3分之2；國民黨並不是沒人才，要想重新壯大再站起來，最重要的是要能將整個國民黨整合起來、團結在一起，才能打贏選戰。

朱立倫強調，自己是抱著感恩的心情參選，報答黨20多年的栽培，讓他一路從立委、桃園市長8年、行政院副院長，再到新北市長8年，黨內歷任3屆副主席、也當過黨主席。如今黨有需要，需要有人站出來，帶大家硬起來、強起來，絕不能放棄，明年若沒選贏，2024就沒有機會，他呼籲大家團結一致，找最強人選，帶領國民黨打贏民進黨。