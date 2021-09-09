市長盧秀燕說，目前已送到營建署審議，市府將持續爭取中央盡速核撥補助款，完成這地方建設的最後一哩路。（陳世宗攝）

台中市到彰化縣間的大肚和美大橋自開始規畫至今已11年。市議員林汝洲今天質詢說，去年4月啟動設計至今，已在今年8月完成設計，期待媽媽市長能夠催生這條已孕育11年的大橋。市長盧秀燕說，目前已送到營建署審議，市府將持續爭取中央盡速核撥補助款，完成這地方建設的最後一哩路。

林汝洲指出，台中市要到彰化市過去都要透過國道交通，台中市國道一號和國道三號每逢下班時間的車陣便綿延千里，對於彰化或南投等鄰近縣市來通勤的民眾非常不便；目前正進行的大肚和美大橋，便企圖打通台中與彰化海線交通瓶頸的重要道路。

盧秀燕指出，上任時就有和彰化縣長王惠美提到大肚和美大橋，也是兩縣市共同的政見之一。彰化縣因財政問題由中央補助81％，彰化縣自籌19％；台中市由中央補助79％，市府自籌21％。目前大肚和美大橋的設計已送到營建署審議，市府會努力在這段期間持續爭取中央盡速核撥補助款，完成這地方建設的最後一哩路。

建設局表示，大肚和美跨橋計畫長約1575公尺、寬26公尺，總經費約30.1億元，由台中市與彰化縣共同負擔並爭取中央補助，現已完成細部設計，後續配合生活圈道路補助作業及公共工程經費審議程序辦理，期於明年發包施工，早日跨越烏溪強化台中彰化生活圈路網。