本季的日本職棒很有看頭，因為我國好手王柏融、陽岱鋼、吳念庭等人都在異鄉打拼，讓國內球迷相當關注他們的表現，其中王柏融受到廣大球迷重視，本季他的打擊率雖然起伏不定，但至今已揮出7轟，也是日職生涯第12轟，加上中職的86轟，距離個人職業百轟只差2支，大家都相當期待他能突破職業新高。

不過在8月28日開轟後王柏融又陷入低迷狀態，更被指出態度出了問題，昨天在與樂天的比賽中他獲得先發機會，但2打數無安打，於7局下打出飛球時被火腿監督栗山英樹點名沒有積極跑壘，直言希望以後別再看到類似情況，這也讓王柏融的職業態度受到質疑。

栗山英樹說王柏融幾乎停在打擊區附近，沒有向前跑壘，最後這顆球轉進界內被接殺，加上本場比賽火腿整場掛蛋打擊低迷，全隊都沒上到三壘過，似乎讓栗山英樹很不高興。他賽後說：「這球在賽後檢討會議時有提出來，希望球隊接下來不要有此狀況，不管如何都要認真跑壘。」

對紀律嚴謹的日職來說這是個大忌，初次犯錯可能讓教練睜一隻眼閉一隻眼，但若再次出現相同狀況，難保球技再好，都有被冷凍在板凳無法打球的可能。前陣子火腿才鬧出中田翔毆打隊友事件，而他去巨人更被指出跑壘散漫，媒體炮火兇猛，直言此行為恐遭冷凍甚至下放二軍。

如今王柏融面對栗山英樹的指責，想必要盡快將心態調整回來，本季火腿戰績不佳，目前是36勝50敗，排在太平洋聯盟墊底，而王柏融在本季出賽63場，176個打數有41支安打(15支二壘安打)、7支全壘打，目前打擊率.233、長打率.438，若想繼續站穩球隊地位，肯定不能再讓教練失望了。