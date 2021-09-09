促轉會提案擬拆除中正紀念堂蔣中正銅像，並將中正紀念堂轉型反省威權歷史公園，引來藍營批評。國民黨主席候選人朱立倫批評民進黨意圖激化社會對立，掩蓋執政無能的事實，他認為這是民進黨「文化台獨」一環，因此他提三行動方案反擊文化台獨。

朱立倫表示，當民進黨破壞國軍光榮記憶，朱立倫說他會跟他們退役軍人共商保衛銅像的抗爭計畫。在法律與其他行動層面，如何阻擋拆除、保存歷史呈現的方式，都是努力的方向。

當民進黨破壞黨史與國史時，朱立倫提出未來要加速推動黨史資料數位化、策展化、影音化，活化黨史、宣揚真相，讓民進黨對史實不能遮掩也無法毀謗。

朱立倫也指出，當民進黨用文化台獨竄改這片土地的記憶時，國民黨應該要在台灣各地增設兩蔣史蹟巡迴展覽，讓兩蔣與國民黨保衛台灣、建設台灣、用行動愛台灣的事蹟廣為人知、代代流傳。

朱立倫強調，對歷史可以有不同的看法，但真相只有一個。他會窮盡努力，保衛歷史記憶、呈現史實，持續向文化台獨宣戰，不容青史盡成灰。