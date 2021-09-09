香港文匯網報導，第18屆中國-東盟博覽會暨商務與投峰會將於明天開幕，本屆東博會是新冠疫情持續近2年來連續舉辦的展會。中國商務部辦公廳副主任金遠在南寧新聞吹風會透露，中國國家副主席王岐山將出席本屆會議。

此外，本屆東博會主題國寮國總理潘坎·維帕萬、汶萊蘇丹桑納爾·博爾基亞、柬埔寨首相洪森、馬來西亞總理伊斯邁爾·沙必裡、泰國總理巴育、新加坡副總理王瑞傑、越南副總理黎文成、特邀合作夥伴巴基斯坦總統阿里夫·阿爾維以及東盟秘書長林玉輝將在開幕大會發表視頻致辭。

金遠說，東博會、商務與投資峰會舉辦18年，搭建了中國—東盟重要的合作平台，務實推動中國—東盟自由貿易區建設，帶動貿易投資、互聯互通、跨境金融、科技創新、數位經濟等多領域交流，為促進「一帶一路」高質量發展，增進本地區人民福祉發揮了積極作用。

金遠指出，今年是中國—東盟建立對話關係30周年，第18屆東博會、峰會將貫徹落實習近平主席在第17屆東博會開幕大會重要致辭精神以及雙方領導人的共識，圍繞「共享陸海新通道新機遇，共建中國—東盟命運共同體」主題，夯實高層對話平台，深化經貿等多領域合作，推動中國—東盟全方位友好合作關係邁向更高水平。

本屆展會總展覽面積10.2萬平方公尺，參展企業包括華為、華大基因等近20家世界500強企業和一批中國500強企業、行業領軍企業。

東盟10國按「一國一展區」參展，使用展覽面積約1.2萬平方公尺，參展的主要品牌企業包括：新加坡航空公司、太平船務有限公司，越南中原咖啡、平仙鞋業，印尼火船咖啡，馬來西亞寶樂集團、朱麗斯食品，寮國星燦集團、Land Lao大米，緬甸TGT茶葉、菲律賓CPAVI椰子水等。

展會繼續設置「一帶一路」國際展區，巴基斯坦、波蘭、韓國、日本、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、法國、西班牙等30個國家的企業參展。

本屆東博會繼續採取「實體展＋雲上東博會」的線上線下相結合辦展形式。雲上東博會進一步完善「雲展示」、「雲會議」、「雲洽談」等功能，雲上東博會已實行全年365天在線運行，打造永不落幕的經貿合作平台。