新北幼兒園群聚事件，板橋某社區大樓累積6人確診。防疫指揮官陳時中今指出，這6人的居住樓層分布在10樓、11樓、15樓，「全部住在高樓層」。

疫調顯示，自埃及返台的父親除了住在該社區，大部分時間都待在三重；另外兩名境外移入的確診者，一位是埃及父的哥哥，另一位是他的表哥，3人經常聚在一起。

根據社區住戶表示，社區雖有A、B兩棟大樓，但共用一個停車場，加上部分住戶出租車位給外面的人，出入份子稍微複雜些，懷疑除了電梯之外，停車場也可能是傳染途徑。