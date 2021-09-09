板橋某大樓6人確診 居住樓層曝光！驚現同一巧合 14:282021/09/09 中時 鄭郁蓁 、 黃世麒 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋某社區大樓累積6人確診，根據疫調全住在高樓層。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北幼兒園群聚事件，板橋某社區大樓累積6人確診。防疫指揮官陳時中今指出，這6人的居住樓層分布在10樓、11樓、15樓，「全部住在高樓層」。 疫調顯示，自埃及返台的父親除了住在該社區，大部分時間都待在三重；另外兩名境外移入的確診者，一位是埃及父的哥哥，另一位是他的表哥，3人經常聚在一起。 根據社區住戶表示，社區雖有A、B兩棟大樓，但共用一個停車場，加上部分住戶出租車位給外面的人，出入份子稍微複雜些，懷疑除了電梯之外，停車場也可能是傳染途徑。 北市也傳疫情 板橋某大樓裝修工人確診 同住家人傳陽性 板橋社區清空 400住戶集中檢疫 #板橋 #確診 #社區 #隔離 #埃及 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一碗湯的距離保持關心熱度 「三代共鄰」新趨勢 03:072021/09/09 寶島 新莊運動公園 淪為街友聚集地 04:102021/09/09 地方新聞 Delta早進社區 妻兒確診 埃及男返台疑為感染源 04:102021/09/09 焦點要聞 又是陰轉陽！埃及返台爸2兄弟確診 同班機境外移入 13:192021/09/09 生活 板橋某社區大樓清空全面篩檢 新北市動保處安置2犬2貓 11:072021/09/09 生活 麻醉護理師染疫 驗1100人全陰性 台大醫：我們蠻厲害的 08:122021/09/09 生活 三峽惡火奪6命 廣行宮助重整家園 04:102021/09/09 地方新聞 直播》新北幼兒園群聚風暴再擴大 陳時中最新說明 13:302021/09/09 生活 本土首見莫德納突破感染 匡千人皆採陰 04:102021/09/09 焦點要聞 板橋某大樓再增3人染疫 非住戶裝修工人也確診 09:562021/09/09 生活 Delta攻入台灣社區 網提5大巧合：與5月劇本超像 09:222021/09/09 生活 生活熱門新聞 強颱大轉彎！璨樹換路徑 最快明晨2點半發海警 - 生活 揪出長榮機師染Delta 桃園某診所悽慘下場曝光 - 生活 璨樹最新路徑曝 直撞護國神山 周末風雨最大 - 生活 板橋某大樓6人確診 居住樓層曝光！驚現同一巧合 - 生活 新北＋2都在三重Ct值大於30 侯友宜：與幼兒園染疫無關 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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