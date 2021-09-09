李洋、王齊麟及陳宏麟返回母校北市大，受到熱烈歡迎。（楊亞璇攝）

東京奧運羽球男子雙打金牌李洋、王齊麟及教練陳宏麟今回母校台北市立大學，校方將今年剛落成的圖書館三樓會議室命名為「麟洋廳」，代理校長邱英浩表示，北市大目前已是大專院校中得到奧運金牌最多的學校，也希望學弟妹們踏著三人的步伐，發光發熱。

李洋、王齊麟及陳宏麟返回母校，學弟妹與師長皆熱情歡迎，爭相合影。邱英浩表示，今天是「國民體育節」第80年，麟洋在具有時代意義的日子返校，也代表著前校長戴遐齡功績有成，在選手努力之下，確實得到非常好的成績。目前北市大是大專院校得到奧運金牌最多的學校，未來也希望學弟妹們踏著三人的步伐，以他們的精神為目標，讓體育發光發熱。

邱英浩接著說，2004年雅典奧運，北市大的校友陳詩欣拿下台灣第一面金牌，天母校區因此有一棟體育館「詩欣館」，如今正式宣布，將新落成圖書館中的會議廳命名為「麟洋廳」。

李洋、王齊麟及陳宏麟考取北市大體育學系碩士在職專班，陳宏麟已畢業，李洋和王齊麟日前已完成碩士論文及口試，今日返校辦理離校手續。

王齊麟表示，能用他與李洋的名字設廳是一件很光榮的事情，希望以後能在球藝上繼續精進，並往博士班繼續研讀。李洋說，以他們名字命名的「麟洋廳」是一個肯定，希望之後可以把經驗與技術傳承給其他運動員，鼓勵他們打出更好的成績，也希望有機會希望進修博士，增加學業知識。

李洋表示，希望帶給大家永不放棄的精神、追求夢想，爭取國家榮譽。談及奪牌後回國訓練的心態轉變，李洋指出，他認為最重要的是把姿態擺低，最近開始回到球場訓練很開心，因為球場上才是最自然、最真誠的自己，很慶幸人生裡有羽毛球。

王說，希望大家多關注羽球表現上，奧運金牌只是個開始，希望之後能拿出更好的成績，讓大家感到驕傲。

對於北市大下一階段的目標，邱英浩指出，目前正在整理潛力選手名單，提報市府給予補助，副市長黃珊珊也將在13日洽談相關事宜，另外也積極尋找企業界媒合。

他強調，不只會照顧奧運選手，會把更多心力放在為這塊土地努力的所有運動選手，繼續傳承北市大精神。