國資圖與虎尾科大推出「未來實驗室主題展」。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

全球受Covid-19疫情衝擊，未來人類生活模式會受何影響？國資圖與虎尾科大自9月10日起推出「未來實驗室主題展」，帶民眾體驗創新科技如何打造未來智慧生活，「打造未來城市」設計VR互動體驗遊戲；而「自駕車次系統-道路物件辨識系統」則利用視覺辨識感測器與民眾互動。

國立資訊圖書館表示，民眾透過網路科技排解因防疫所造成的生活不便，民眾在家即可視訊上課、線上會議，並進行彼此互動，人們身處疫情逆境，生活逐漸與科技融為一體，未來的世界會是什麼模樣？「未來實驗室主題展」，自110年9月10日至12月26日，在國資圖總館3樓世界之窗展出。

虎科大師生並在展出中推出多項研發創作，與民眾探索出未來世界的新樣貌「自駕車次系統－道路物件辨識系統」，利用視覺辨識感測器與民眾互動；「自駕車次系統感測器－光學雷達」則展現雷達測量場域環境；「5G於智慧工廠多機台之AI快速優化系統」展示實體的5G天線、立方衛星模型、仿生變色材料等。

國資圖指出，展覽推出「未來之門」，「彩繪夢想」及「打造未來的城市」VR體驗等多元互動式體感遊戲，以彩繪、創意顯示在未來世界裡，多種趣味互動遊戲。