頭份市游泳池承包廠商不堪疫情打擊虧損提前解約，市公所將重新整建後再出發。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠日前到新竹縣昌益園區運動會館取經。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠日前到新竹縣昌益園區運動會館取經。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市游泳池啟用22年來，向來是頭份市民重要運動場館之一，但因連續2年疫情影響，導致承包廠商不堪虧損提前解約，頭份市公所規畫游泳池改建轉型，日前由市長羅雪珠率隊赴新竹縣取經，以備日後整建及營運轉型參考。

頭份市立游泳池於1999年完工啟用，每到夏天是市民消暑、親子同樂以及學校辦理泳訓營隊的最佳選擇，陪伴市民走過22年，但因建物外觀及內部設施設備逐漸老舊，經營日益不易。

去年開始至今，受到新冠疫情影響，泳池進場人數銳減，其間還因疫情提升至3級警戒而關閉，原委外經營廠商不堪虧損，主動提出自願放棄經營，市公所與廠商協商後，同意廠商提前解約，履約期限至今年9月，因此，游泳池將自本月15日起正式閉館。

先前，市長羅雪珠本有規畫要以游泳池原有基礎進行修建增設新場館，轉型為多功能運動場館，提供市民更多元的運動項目。市公所因而委託專業顧問公司進行評估作業，並調查市民意見，為將來轉型招商參考。

羅雪珠為吸取其它城市經驗，日前率領公所團隊參訪新竹縣昌益園區運動會館，實際了解現今專業多元運動場館經營內容，作為未來規畫參考。

羅雪珠表示，頭份市並不像其他都會區擁有大型國民運動中心或多功能運動場館，期盼藉由其它城市經驗，將頭份市立游泳池改善為現代化的複合式運動空間，未來也將積極尋覓公有閒置土地，興建頭份市多功能全民運動場館，帶給市民全新運動休閒體驗。