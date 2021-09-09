LED封裝大廠億光(2393)8月營收22.42億元，比7月營收21.47億元增約4.43%，年增16.93%；公司目前不可見光元件產品訂單需求續強，加上Mini LED顯示、背光新品放量帶動，法人預期第三季營運將可維持不錯的成績。

億光今年上半年受惠於背光及不可見光產品兩大產品線需求都很強勁，營收及獲利同步比去年明顯成長，1-8月營收170.36億元、年增21.94%。上半年歸屬母公司淨利10.66億元、每股盈餘達2.4元，比去年同期的1.02元倍增。

展望第三季，7月營收略受到例行性盤點影響，8月營收回溫，整體第三季仍為傳統旺季，公司目前不可見光元件產品訂單需求依然熱絡，加上Mini LED顯示、背光新品放量，以及車用產品市況回溫，法人預期本季營運將可維持不錯的水準。

市況方面，不可見光新產能自第二季以來逐步開出，因需求續熱，產品價格走勢仍穩。另外，市場出現液晶電視放緩的雜音，需觀察背光產品後續出貨表現，但在前三季營運續熱挹注，法人估公司下半年營運仍有不錯的表現，全年將挑戰5年來新高。

回顧上季，第二季持續受惠整體需求強勁，營收及獲利均再優於第一季，單季每股盈餘約1.37元。上半年歸屬母公司淨利10.66億元，年增逾1.3倍，每股盈餘2.4元，並創下10多年來同期新高。

億光受惠於不可見光產品訂單暢旺及部分產品漲價，第二季營收達67.6億元、年增近20%，並創下近15季以來新高，單季毛利率再向上提升，單季營業淨利增加至7.95億元，淨利約6.08億元、單季每股盈餘約1.37元，為自2014年第四季以來單季新高。

億光上半年創佳績，營收約126.4億元、年增約24%，上半年營業利益13.19億元，年增約1.6倍，歸屬母公司業主淨利為10.66億元，年增約135%，每股淨利2.4元，創下合併報表以來同期新高。