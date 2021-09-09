66歲黃姓男子因傷害與殺人未遂遭板橋地檢署與橋頭地院通緝，楠梓警方於8日發現他開車未繫安全帶，上前攔查。黃男自知難逃法網，且警方動之以情問：「什麼案件，自己講。」黃男坦承自己是通緝犯，已經被通緝15年。

楠梓警分局翠屏所8日巡邏時，目視一台自小客貨駕駛車窗未關，眼尖警方發現駕駛未繫安全帶，便示警攔查，請駕駛下車接受檢查，並請該名駕駛男子出示證件，這名男子報了一個黃姓男子的名字供查驗。

由於證件上的臉部特徵差異甚大，警方再詢問男子：「是否有飲酒」。駕駛男子否認喝酒，但他這時身體不由自主顫抖，警方請副駕駛座友人男子拿證件時，才赫然發現駕駛男子謊報友人的資料。此時駕駛男子有點狼狽，低頭不語。

警員接著動之以情問：「什麼案件，沒去報到，自己講。」此時該名駕駛男子一臉驚訝，並坦承自己被通緝長達15年。隨後，警方就對他上銬逮捕。

警方調查，黃男於15年前案發後，不願面對司法，他四處躲藏，隱姓埋名逃亡至南部躲藏，這15年間每天過著提心吊膽生活，原以為能躲過追訴期，殊不知仍落網，當警方在警方第一時間盤問的時候，他已自知無法欺瞞。

警方詢後，全案依法解送板橋地檢署歸案。