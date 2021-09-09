國民黨台南市議員蔡淑惠呼籲政府趕快提高疫苗覆蓋率。（國民黨台南市議會黨團提供／程炳璋台南傳貞）

新北市幼兒園Delta病毒定序與長榮機師不同，台南市國民黨籍議員9日聯手炮轟民進黨政府不嚴守邊境，在台灣疫苗覆蓋率仍低時，爆發Delta病毒社區感染，9日舉標語「我不要五倍券，我要疫苗」表達人民驚惶心聲。

國民黨籍台南市議員蔡淑惠指出，民進黨政府洗腦人民，以為屏東Delta事件已控制，警戒降2級，再宣布發放五倍券，民眾都準備放心出遊，不料長榮機師、新北幼兒園、水電工事件接連爆發，戳破政府謊言，原來Delta病毒已進入社區。

蔡淑惠怒指，就業青年人打不到疫苗、養家活口的壯年打不到疫苗，國內只有1000萬人打到第1劑國際認證疫苗，覆蓋率45％還不到一半，第2劑覆蓋率更低到僅4％。跟先進國家6成相比，台灣的防疫成績比第3世界還不如，卻要面對來勢洶洶的Delta病毒，人民都驚惶不定，誰敢這時候趴趴走花五倍券？

蔡育輝表示，全世界都在拚打滿2劑疫苗覆蓋率8成，才能達到群體免疫，各國都在設法買進國際認證疫苗，只有民進黨政府居然說疫苗夠了，全民卻陷入爭打疫苗的恐慌中，Delta變種病毒傳染速度快，死亡率更高，好多鄉親不信任高端疫苗，都到服務處求援，希望能打到國際認證疫苗，他擔心5月起奪走上千條人命的悲劇會重演。

蔡育輝和蔡淑惠高舉「我不要五倍券，我要疫苗」標語齊呼，振興經濟固然重要，但一半以上的國人連第1劑都等不到，可以到處趴趴走花五倍券嗎？人要活著才能重振經濟，這是驚恐失措人民急切的心聲。