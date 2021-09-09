年輕俊帥男子身邊的新娘竟是白髮蒼蒼的阿婆？！原來2人其實是收養關係，大陸江西這名張姓消防隊員因出生就被父母拋棄，被醫院清潔工唐女收養，唐女與丈夫從小辛苦拉拔5名子女、2名養子長大，張男長大後考上消防員，本來計畫讓養父母重拍婚紗照，但養父因健康問題作罷，才由他代替與母親拍攝，溫暖合照感動萬千人。

根據陸媒報導，大陸江西的1名張姓消防隊員因出生被父母遺棄在醫院，被當時在醫院當清潔員的唐姓女子不忍之下收養，唐女家中已有5名子女，她仍願意收養張男與另1名孩子，也被張男從小到大稱作「外婆」，她對於2個養子無差別、無私的溫暖對待感動當地，因此每年都有善心捐給資助他們。

張男長大後考上消防員，本來計畫讓養父母重拍婚紗照，但養父因健康問題作罷，才由他代替與母親拍攝，溫暖合照感動千萬網友。（翻攝自微博）

張男長大後考上消防員，本來計畫讓養父母重拍婚紗照，但養父因健康問題作罷，才由他代替與母親拍攝，溫暖合照感動千萬網友。（翻攝自微博）

張男長大後如願考上消防隊員，他忙碌之餘仍不忘報答養育之恩，經常趁著休假帶著外公、外婆到處旅遊，近期更決定讓2老回溫過往新婚的甜蜜，因此帶著他們拍攝婚紗照，不過阿公因身體欠佳、不克出席拍攝，最後由他代替阿公與阿嬤拍照；照片中唐女穿穿一身白紗禮服、手拿捧花，坐在養子身旁、雙手勾著養子脖子，眼神流露出幸福、滿足的笑容。

從張男與唐女的生活照中，仍可處處見到2人深厚的感情，唐女會在頭靠在養子肩上，露出溫暖的笑容，張男也會騎著機車載對方兜風；張男說阿嬤給了他「第2次生命」，讓他能毫無後顧之憂地拚考上消防員，此段動人故事也流傳各地，深刻見證了「養育之恩大過天」這句話。