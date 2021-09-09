為拍攝辦公室打鬥戲，主要演員開拍前都參與地獄式體能集訓。（威視電影提供）

由《淒厲人妻》億萬團隊打造，泰國全新職場恐怖喜劇《老闆衝殺小》，不僅被譽為「社畜版模犯生」，在泰國更是無畏疫情上映首週便奪下本土新片票房冠軍，電影將於明(10)日在台上映，被網友笑虧為「國片」的《老闆衝殺小》除了集結強大的「撞臉台星」卡司之外，其故事題材也相當新穎有趣。因為兩位女員工意外發現老闆疑似為殺人魔，而開始聯手調查這起懸疑神秘案件，最後片尾將近20分鐘精彩的辦公室打鬥戲，更是讓觀眾大開眼界！

導演普旺尼福爾迪在這場戲中，安排許多上班族超常用到的文具，如美工刀、釘書機甚至是裁紙機，都拿來當作對打的武器，看似毫無殺傷力的辦公用品，在鏡頭下都成了致命的殺人武器，超狂的辦公室大亂鬥，更是讓網友直呼：「超有感！」、「上班時看到都有點怕怕的…」

此外，為了拍攝這場花招百出的辦公室打鬥戲，導演要求主要演員們在開拍前都必須參與地獄式體能集訓，跟著武術指導一起學習拉筋、拳擊、近身打鬥等動作技巧。在幕後受訪時，飾演老闆的Kong苦笑說：「我整個把動作戲打好打滿。」而女主角Mookda則一臉疲憊地說：「武術指導真的沒在客氣，我們是排隊輪流被『凌虐』！」Ice也無奈地表示：「這是我第一次參與動作訓練，沒想到練完脖子會這麼痠痛。」有趣的是，搞笑擔當Puak在訓練當下不但累到虛脫，還不小心慘叫怒飆髒話大喊：「當演員真不容易！我不演了，這角色現在還來的及換人嗎。」一席話笑翻全場。