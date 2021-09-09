市議員施志昌表示，外埔國際壘球運動園區工程預估短缺經費達1億元，要求市府儘速追加補足。（陳淑娥攝）

台中市外埔國際壘球運動園區原預計年底完工，去年開工後，遇到原物料上漲，導致工程成本增加，如一座燈柱應有20盞燈，但現在只能裝設兩盞。市議員施志昌表示，市府臨時會欲追加6000萬，但加上原物料上漲，預估短缺經費達1億元，要求儘速追加補足。

施志昌指出，當初外埔國際壘球園區預計經費約為2.5億，在立法院副院長蔡其昌爭取下，中央核定總經費兩億，中央補助1.2億，市府須自籌8000萬，設置一座具國際賽事標準的主場地，搭配簡易球場、風雨休憩空間及周邊綠美化與步道等等，成為一個結合運動、休閒、遊憩的運動園區。

施志昌表示，自中央核定計畫與經費後，去年7月已開工，但遇到國際原物料上漲，衝擊建設成本，直到此次臨時會追加減預算，才提出追加6000萬經費，但實際預估有1億缺口，仍短少4000萬。

施志昌說，雖然目前外埔國際壘球園區工程進度已經超過8成，實際上多項工程不如原先應有的設計與品質，如球場燈柱原設計應使用經費為2600萬，但最後僅有1400萬，加上原物料上漲，導致原設計一柱上應有20盞燈，最後一柱僅能裝設兩盞。

施志昌表示，他幾次在議會質詢時請市府要注意原物料上漲，可能為市府工程帶來影響，今年5月副院長蔡其昌也到壘球園區會勘反映，但預算仍編列不足，而當初市府也承諾地方會退縮圍牆、設置風雨休憩空間與步道，也因預算不足全數跳票，要求市府儘速追加補足1億預算，以免影響園區的工程進度與品質，讓國際球場恐貽笑國際。