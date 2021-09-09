幼兒園群聚案波及板橋某社區大樓，至今累計9名同大樓住戶確診。對於為何衛生單位將B棟大樓住戶全隔離，A棟則只需自主健康管理，對此中央流行疫情指揮中心解釋，接觸者的接觸者的預防性隔離成本高，需要謹慎做。

指揮官陳時中表示，我們不會從接觸者、接觸的接觸者一直往下隔離，這樣循環做不完，因此需要合理的分辨點，需符合一定的條件，視接觸的時間和情況來判定是否屬於密切接觸者來予以隔離，而接觸者的接觸者則是自主健康管理。

陳時中表示，目前B棟大樓染疫者的分佈為10樓、11樓、15樓。由於Delta傳播力強，因此對於確診者這次的接觸定義比較寬，一定時間、一定狀況的接觸就會匡列，至於接觸者的接觸者，預防性的隔離是為了確保日後接觸者陽性的時候，因爲接觸者隔離了，繼續隔離就好，如果第二圈的接觸者都是陰性，預防性的隔離就很安全，不過這樣的成本高，因此需要謹慎做。

由於埃及爸爸入境3採後來仍然確診，對於邊境檢疫是否需要加強至入境檢疫14天，再加上5次採檢，對此陳時中表示，各方意見很多，會交由專家會議討論。