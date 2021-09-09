高雄女子監獄6月設立外役分監，也是國內第3個女子監獄外役分監，受到疫情影響延於9日舉辦揭牌儀式，高雄設立女子外役監後，申請外役監的南部女性受刑人可以就近服刑，且有利於受刑人在出獄前提早與生活接軌，目前高雄首批外役監受刑人共15人。

國內共有6處男子外役分監，而先前女子外役監則只有台中女子監獄附設外役分監及2019年設立的宜蘭女子外役分監，位於南部的女受刑人若要申請至外役監，就必須長途跋涉離家到台中或宜蘭服刑，高雄女子外役分監啟用後，除了達到南北平權的意義外，也讓女受刑人有可以就近在高雄服刑的機會。

高雄女子監獄表示，立委周春米在立法院擔任司法及法制委員會召委時，建議南部設立女子外役分監，隨後便選在高雄女監設立外役分監，目前高雄首批外役分監受刑人共計15人，已於日前進住，監方也與醬菜、保麗龍等廠商洽妥，將會整批雇用，待疫情解封，即可開始執行相關作業。

周春米表示，先前有許多在高雄女監服刑的受刑人反映，好不容易在監獄內有好表現，可以爭取外役監的機會，但最近的外役監卻在台中，難得可以申請到外役監服刑，卻要離家與親人分隔兩地，讓她們陷入兩難，因此她才會爭取在南部也設立女子外役監。

法務部矯正署長黃俊棠表示，他們自2017年起推動監外自主作業，結合社會企業協助收容人復歸社會，目前每日出工人數達1200人次以上，不但提供廠商穩定的人力資源，受刑人也能習得一技之長，更將受刑人的勞作金回饋於家庭。