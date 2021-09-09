台南大學七股校區設校案2017年宣告終止，目前土地閒置雜草叢生。（劉秀芬攝）

台南大學七股校區設校案2017年宣告終止，立委郭國文（中）與台南市議員蔡蘇秋金（中）9日邀相關單位前往勘查。（劉秀芬攝）

2000年開始籌畫的台南大學七股校區設校案，2017年宣告終止，目前土地閒置雜草叢生，台南市政府正進行土地利用可行性評估，地方也盼延宕多20多年的區域發展能重新開始，帶動七股產業與觀光發展。

立委郭國文與台南市議員蔡蘇秋金9日邀教育部、財政部、農委會、漁業署、市府都發局、農業局等單位進行會勘，說明目前規畫進度與方向。

郭國文表示，南大七股校區2005年獲行政院核定，但進度緩慢，已經成為阻礙地方發展的一塊大石頭，最後2017年竟宣布終止遷校，一連串的決策錯誤是「欺世盜名」，至今也無人出來負責。市議員蔡蘇秋金也指出，目前校地荒廢，民眾反應圍籬與雜草影響環境觀瞻。

市府都發局表示，土地利用可行性評估報告書即將完成送教育部，待教育部將「南大遷校興辦事業計畫廢止案」報行政院會核准，市府再配合進行地目恢復原一般農業區養殖用地編列及事業計畫廢止，移交給農業局，朝促進民間參與公共建設方向推動。

依據可行性評估內容，南大七股西校區80公頃繼續作為生態保育使用，東校區38.5公頃規畫為「智慧水產養殖園區」，興建生產、技術研發、運銷加值、推廣訓練等設施，推動成為水產養殖產業研發推廣基地。

郭國文表示，南大七股校區開發的終止，確實讓地方空歡喜一場，也變成地方發展的一段長期空白，盼設校計畫廢止流程，在都發局提出土地利用計畫後，加速完成。此段期間校地的環境也要整理維持，勿成為荒廢之地。