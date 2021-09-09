很難想像，老人家回家的路竟然這麼遙遠！市議員賴順仁9日在市政總質詢指出，台灣面臨高齡化社會衝擊，據失蹤老人協尋中心統計，2020年全國65歲以上失智長者失蹤人數達到2149 人，其中台中市失蹤老人發生數560人迭創新高，也是六都第三高。他建議，市府應即刻建構失蹤人口協尋系統，以及加強里政系統、民間團體等合作，並且使用智慧輔具GPS定位，幫助更多長者重享天倫之樂，也讓家庭可以幸福圓滿。

社會局表示，如長輩因失智有走失疑慮，家屬可至區公所申請愛心手鍊，今年已有190人申請；如失智長輩持有身障證明，可以申請輔具衛星定位器補助；如家屬願意，也可以帶長輩至警察局按捺指紋，以利走失協尋。社會局持續宣導防走失愛心手錬，透過友善互助鄰里系統，守護社區失智長輩。

賴順仁表示，時常看見許多民眾因家人走失而在網上發文協尋，進而查閱警政署資料發現，108年全國失蹤人口有25759人、109年有25077人，雖然整體走失人口有逐年下降，但109年65歲以上老人失蹤人數卻從108年的4335人增至4591人，其中台中市失蹤老人發生數也有560人，不只迭創新高，也是六都第三高。

根據台中市社會局所提供資料，從2001年至2018年11月止，接獲7817筆走失通報，其中有配戴「愛的手鍊」的失智老人幾乎百分之百尋回，但遺憾的是，未配戴手鍊的1386位走失者中，仍有347人尚未尋獲，家屬仍在苦等與其團圓，顯見市府的宣導及相關配套執行成效不佳。

賴順仁指出，日本為了解決老人走失問題，透過「在衣物植入GPS晶片」、「穿戴螢光服」、「按捺指紋」、「建立區里聯絡群」、「建置攝影機」等來防止長者走失；韓國更是透過法制面的改善，在2011年制定「失智症管理法」，以及發放「福利券」幫助低收戶獲得照顧與治療，同時也建置「國家級失智症登錄管理資料庫」，期盼預防高齡社會所帶來的問題。