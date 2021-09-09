中港高中、國小運動場興建多年，有鋪面老化斑駁、龜裂、粉光層脫落及多處凹陷不平等情形。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區中港高中、國小運動場興建多年，有鋪面老化斑駁、龜裂、粉光層脫落及多處凹陷不平等情形，造成師生上課使用有安全疑慮。立法院副院長蔡其昌9日會勘，爭取總經費2000萬元挹注運動場改善計畫，讓兩校師生能有安全、完善運動設施，持續提升教育品質。

蔡其昌今日邀教育部體育署體育組組長蔡忠益、台中市議員王立任、楊典忠、台中市府教育局專門委員郭明洲與梧棲區大村里長陳昆廷等人進行會勘。

蔡其昌表示，今天前往中港國小進行會勘，就是要將學校運動場長期以來的問題解決，像是籃球場地板非常破舊，有許多坑洞、裂痕，導致師生甚至是附近居民假日到學校運動場進行休閒活動時，都有安全上疑慮。

蔡其昌說，中港高中運動場改善總經費約1500萬，將爭取行政院編列60億改善全台校園體育設施的特別預算來全額補助，會全力守護孩子們運動場上的安全問題。

王立任提到，中港國小運動場的規劃案在8月24日教育文化委員會小組會議上有進行提案，同時照案通過，包含中央的經費補助，地方也投入一起解決問題，市府也表達支持。運動場周圍不屬於運動設施範疇的破損，希望市府教育局能繼續協助改善。

教育部體育署學校體育組組長蔡忠益表示，中港國小運動場及運動設施改善計畫總預算425萬（中央70％，地方30％），將進行原有下陷區挖除及填土、填碎石及PC地坪改善、操場壓克力地坪改善。球場設施改善包含籃球場等各個球場畫線及球框更新、看台區油漆粉刷，工程預計期程6個月。

中港高中運動場改善計畫，將重建400公尺跑道及籃球場，同時改善周圍排水系統，總經費約1500萬元，已進行計畫審查作業將於近期公告，讓學生使用場地時無安全疑慮。