浩鑫（2405）公告8月合併營收新台幣1.41億元，較去年同期成長32.35％，為今年以來最大的年增幅表現，連續4個月年增正成長；累計今年1-8月合併營收11.28億元，相較去年同期已轉正，全年合併營收正成長可期。

浩鑫自去年起致力於醫學科技多角化布局，子公司暄達醫學的高階氣墊床出貨暢旺，加上浩鑫本身開發的零接觸智慧防疫機，在國內市場已經獲得逾30家醫療院所採購，並搶進商用市場，公司轉型效益逐漸擴大發酵下，得創下今年以來最大的月營收年增幅表現。

浩鑫表示，應用電腦XPC業務，雖今年面臨國際運費漲幅、缺料、船期時間拉長等問題，但由於歐美市場需求回溫，中高階產品的銷售量亦已提升，得挹注8月營收動能；子公司暄達醫學，則持續受惠歐美市場對於醫療級氣墊床的需求提升，其中高階機種的採購力道增強，尤其英國市場，高階氣墊床產品的導入採用，從加護病房擴大到重症、急性照護住院病房，市場需求明顯拉高。

鑒於國內疫情起伏，浩鑫的零接觸智慧防疫機系列，除了醫事版方案外，亦拓展至商用市場，擴增營業版方案，可協助營業商辦場域以符合社交距離、高效率且易於管理的方式進行實聯制登錄、溫度、口罩檢查等流程，並透過產品模組化設計與彈性客製服務來擴增功能，例如；會員行銷、品牌資訊等。

展望全年，應用電腦XPC產品，在歐美經濟活動逐步復甦下，業績已穩健發展，零接觸防疫機亦投入商用市場；子公司暄達醫學因美、英醫療客戶訂單需求穩健，目前醫療級氣墊床產線近滿載，訂單能見度至第四季，負壓傷口治療機及其周邊耗材亦穩定出貨。浩鑫將持續強化科技醫療多元布局，提升產品優勢，隨著轉型效益擴大發酵下，全年合併營收正成長可期。