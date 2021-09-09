義守大學教學、行政主管上線即時回覆提問，解鎖家長與新生的問題，直播線上互動熱絡。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

因應國內疫情升溫，義守大學為迎接大一新鮮人，今年新生入學說明會首次改全面線上直播舉行，校長陳振遠當起直播主，率領教學、行政單位主管現身第一線，專業詳細的說明學校發展特色，介紹校園食、衣、住、行、育、樂等大小事，並逐一回覆學生及家長的網路留言提問，一來一往互動熱絡，吸引超過5000人觀賞。

為讓家長與學生對未來大學4年生活有更全面的了解與認識，同時兼具防疫考量，義大首次舉辦大一新生入學線上說明會，以「跨域創新、競逐全球」辦學理念、榮獲多項國際認證、教育部雙語標竿學院補助、優質的校園和住宿環境、便利的生活機能及多元就業管道等作完整介紹。

家長與學生透過線上發問，校方由一級主管和各院系代表即時回覆，不論是家長或學生，發言都相當踴躍，師生交流零距離。

義大全體總動員投入這場新生入學線上說明會的直播籌備，負責線上掌鏡、打燈的工作人員全由電影與電視學系的學生執行，學生表示，能參與學校大事，又能增加實戰經驗，這樣的機會難得又珍貴。

線上說明會中，義大也宣布因應疫情關係，開學第一周9月27日至10月3日採線上教學方式授課，10月4日開始以實體授課為原則。開學後各項教學及活動，將遵照中央疫情指揮中心和教育部相關規定辦理，並配合疫情警戒等級作滾動式調整。