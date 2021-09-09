《腦海中的橡皮擦》集結孫藝真（右）和鄭雨盛大談唯美戀情。（甲上娛樂提供）

孫藝真（右）和鄭雨盛在《腦海中的橡皮擦》共譜一段刻骨銘心的愛情。（甲上娛樂提供）

演出夯劇《愛的迫降》後再度走紅全球的氣質女神孫藝真，身為韓國最年輕大滿貫影后，歷年影視作品叫好又叫座，因為一雙招牌桃花笑眼，被封為韓國演藝圈最強發電機，在今年認愛男神玄彬以前，歷年合作過的男神們無不為她傾倒。在韓國電影振興委員會傾力推廣的國際宣傳活動「Korean Actors 200」神級演員名單中，孫藝真除了成功集郵青龍獎影帝鄭雨盛、曹承佑、趙寅成、車太鉉以及「忠武路三駕馬車」之一的薛耿求等人，更和現任男友玄彬以及3位緋聞對象蘇志燮、金南佶、丁海寅另類同框。

而孫藝真在將於9月10日在台上映的催淚愛情經典《腦海中的橡皮擦》中，同樣展現了十足魅力，她主動倒追甚至搶先求婚，和鄭雨盛愛得轟轟烈烈，「暖男歐巴」鄭雨盛除了在片中百般呵護孫藝真，戲外同樣相當照顧後輩，不但猛誇孫藝真演技優秀，也給予許多實際指導，幫助兩人迅速入戲，讓孫藝真格外感激，承認自己非常沉浸在角色中，電影拍攝接近尾聲時，心情跟著陷入低潮，殺青那天還難掩激動心情，向前輩鄭雨盛告白：「秀真說她會非常想你！」更謙稱拜鄭雨盛之賜，才有機會成為好演員。

孫藝真在《腦海中的橡皮擦》片中飾演一名家境優渥的千金小姐，愛上建築工人鄭雨盛並甜蜜閃婚後，意外發現自己罹患早發性阿茲海默症，即使深愛丈夫仍不敵病魔侵入大腦，逐漸喪失所有記憶與行為能力，鄭雨盛則癡情守護著愛妻，當孫藝真對著他喊著前男友名字時，眼神寫滿心碎卻依然溫柔回應，其中一場哭戲更是令人讚嘆其出神入化的演技，當鄭雨盛回憶這場戲時，感動表示：「有些場景其實不需要哭，但我也難過到忍不住為這角色流淚！飾演哲洙時，能感受到他正在為我拓展在情感上的視野。」

相較鄭雨盛演技收放自如，當時年僅22歲的孫藝真還是經驗不多的影壇新秀，談起合作點滴，對前輩充滿感謝：「就算有可能影響心情，前輩也無條件地包容著我，我認爲秀真這個人物是在鄭雨盛前輩的保護下誕生的。」兩人演技成功撐起大量虐心劇情，讓韓國網友紛紛給出五顆星好評，直喊：「眼淚停不下來，哭得頭痛到必須先吃藥再去睡覺。」「我看了5遍，每次看的時候都流淚，現在上映也肯定大賣。」也吸引憑藉《未來媽媽》入圍金鐘獎最佳女配角的劉品言重溫經典，感性地說：「明明劇情早已熟悉，但依舊沒逃過每個哭點！一把鼻涕一把眼淚，原來要到現在才看懂愛情，在他們的挫折與遺忘裡，都依然有發亮的眼睛。」