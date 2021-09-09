網紅四叉貓劉宇日前接種高端疫苗第1劑，15天後自費檢驗抗體，昨（8日）在臉書上公布結果，IgG數值為35.4AU/mL，低於參考值50，他認為抗體數值偏低，顯示第1劑疫苗可能無法產生足以保護的抗體。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，以個案討論通案，在科學上不符合精神。

陳時中表示，要不要檢測是個人自由，如果以個案來討論通案，在科學上不符合精神；每個人打了疫苗後抗體有高有低，甚至有些人抗體都沒有，未來這些人要怎麼處理，也是要看國際相關資料作參考。他更以親身經驗舉例，「打疫苗沒有反應的人很多，就像我以前打B肝疫苗也是一樣」。

醫療應變組副組長羅一鈞補充，本來第1、2劑之間抗體生成就不是百分之百，需要第2劑作加強免疫系統，才能獲得完整保護力；第1劑打完後沒有驗到抗體也是意料之內的事情，當然也有一定比例的人在此階段就產生抗體。

至於該網友指出50AU/mL為抗體參考值，羅一鈞表示，國內目前核准驗抗體的試劑很多，根據也有不同的單位，而且抗體是連續性的反應，今天可能是20，明天可能變30，看一個時間點的數字沒有太大的意義。

另外羅一鈞也強調，該網友測的不是針對疫苗的中和抗體，所驗的抗體標的是不同的，IgG抗體主要適用於疫調上，了解這個人是否曾經感染過，以及感染時間的早晚；至於打過疫苗的抗體有很多方法和解讀方式，因此不建議大家去驗。