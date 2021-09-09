菲律賓警方在掃毒行動中射殺4名大陸毒販，菲律賓總統杜特蒂罕見公開表示遺憾。

菲律賓警方7日在掃毒行動中射殺4名大陸嫌犯，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨（8）日罕見公開表示「對逝去的生命感到遺憾」，他這番話被菲律賓網友罵翻，許多人酸他怎麼不對逝去的菲律賓同胞感到遺憾？自2016年以來，杜特蒂的掃毒行動至今至少造成6000人死亡。

綜合菲律賓最大電視網ABS-CBN、菲國大報《菲律賓星報》（Philippine Star）、《每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）報導，菲律賓警方7日在呂宋島中部三描禮士省（Zambales）坎德拉里亞鎮（Candelaria）進行掃毒行動，破獲菲國今年以來最大宗的毒品量，包括市價達34億披索、總重500公斤的類安非他命毒品「沙霧」（Shabu）。

不過警方在掃毒行動中也和嫌犯發生槍戰，最終射殺4名中國大陸籍嫌犯。

菲律賓總統杜特蒂昨日在預錄的全國演說中罕見表示遺憾，「我對這些逝去的生命感到遺憾，我們並不想要這樣，我只希望這些人來自的國家能夠理解我們有法律要遵守。」

杜特蒂也捍衛警方的執法行動，「他們有武裝」，指出其中一名毒販是菲律賓最大的「沙霧」進口商，同時也是跨國販毒集團的成員，「他們被殺是因為他們反擊。」他說這些毒販不只在菲律賓活動，也在整個東南亞地區販毒，甚至可能和墨西哥的西納羅亞（Sinaloa）販毒集團有關。

不過杜特蒂話鋒一轉，對在海外販毒的菲律賓公民嚴厲警告，「如果你們在國外因為毒品案被捕，我不會干涉，我真的不會，就算你們面臨死刑。」

針對杜特蒂罕見公開對毒販被殺表達遺憾，不少菲律賓人開罵，多數人酸他怎麼不對這麼多逝去的菲律賓毒販表達遺憾？菲律賓歌手巴瑞德斯（Jim Paredes）發布推文嘲諷：「他為什麼不對在掃毒行動中被殺的菲律賓人表達遺憾？所以中國人的命比菲律賓人還珍貴？」

Why isn't he sorry when Filipinos get shot in a drug bust? So the Chinese lives are more precious than Filipino lives⁉️ ....https://t.co/GVQ51ViyzZ — Jim (@Jimparedes) September 8 2021

有網友不敢置信：「他對中國人道歉？那數百名被殺的菲律賓人呢？」

He apologized to the Chinese? How about the hundreds of Filipino that got killed? SMH 🤦‍♀️ — fritoditoo (@skyisnotdlimit) September 8 2021

也有人砲轟他為4名大陸毒販抱歉，卻不為政府抗疫不力、導致許多人死於新冠肺炎道歉。

How about to those who are dead and are dying because of the Covid response failure. — Rawwr! (@jazxper115) September 8 2021

杜特蒂上任後，2016年7月以來，菲律賓一共進行超過20萬次掃毒行動，官方統計造成逾6000人喪命，不過人權團體預測，實際的死亡人數恐是好幾倍以上。

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