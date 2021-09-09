新竹縣台3線假日都有重型機車成群結隊呼嘯而過，公路總局除改善最易發生事故的峨眉鄉段外，客委會以推動浪漫台3線補助1400萬元，設置「觀光指標智能系統」和台3線第1座區間測速照相，讓重機飆車無所遁形！

新竹縣台3線限速60公里，但重機騎士超速行駛，常傳剎車不及或失控，人車摔倒、撞電桿、護欄甚至直接對向來車等意外，其中在峨眉鄉89到90k這短短1公里路段，因有5個彎道能展現重機「壓車」技術，新竹縣警局統計近4年來就發生37起重大車禍事故。

經過相關單位會勘，建議該路段設置中央分向島及設置測速照相，公路總局第一區養護工程處在8月中旬時以40萬元，在這1公里的北上路段畫設1快1慢車道，將分向限制線（雙黃線）改為槽化線加防撞軟桿，迫使重機減速不能飆速軋車。

同時，客委會推動浪漫台三線根據新竹縣需求補助1400萬元，縣府交旅處辦理700萬元的「觀光指標智能系統」，縣警局則在北埔鄉段設置造價700萬元的區間測速照相。

交旅處長游志祥說，台三線行經新竹縣5個鄉鎮，觀光指標智能系統將設置60座指標牌面及40座照明設備，目前已完成發包，最快年底完成。

縣警局交通隊長陳鴻德說，定點測速照相可讓駕駛人提前減速，避免被拍照取締，區間測速照相則是計算固定2到3公里的車速，有超速就會被拍照取締。

因彰化西濱去年發生區間測速照相烏龍案，問題出在設備未獲經濟部標準檢驗局的認定，也讓竹縣第一套設在西濱鳳鼻坑隧道的區間測速照相，必須拿到標準局的證認才能啟用。

陳鴻德指客委會補助的700萬元經費，將在台三線北埔鄉段設置第一個區間測速照相，目前已進行招標作業，希望也能在年底設置完成，取得認證上路，就能讓重機飆車無所遁形。