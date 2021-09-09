味全龍隊邱辰今年可說是豐收的1年，不僅2度叩關中職成功，也如願完成另一夢想，披上國家隊戰袍，而他也是本屆U23世界盃中華隊中唯一中職野手，他說：「葉總（葉君璋）叫我享受國際賽，會遇到很多好投手，進去（龍隊）前多吸取一些經驗。」

去年邱辰就曾報名中職選秀，但最終落選，原本龍隊有意以自主培訓方式延攬，但他想給自己1年時間婉拒，經過這1年的磨練，終於在今年獲得球團親睞，今年季中選秀獲得龍隊第7指名。

如願叩關中職後，邱辰再迎來另一項任務，最終入選U23世界盃中華隊24人名單，也是唯一中職野手代表，但他不因此感到有壓力，還謙稱自己是運氣好，「不管是在哪，把自己該做的做好就好。」

首度披上國家隊戰袍，邱辰直呼興奮，但他認為自己還有很多需要學習的地方，像是打擊的小動作需要微調，中華隊的教練團、重量訓練也都跟之前在母隊台體大的方式不同，「回來後到龍隊報到也是要適應新的球風，希望自己能夠適應快一點，雖然還要調整，但應該沒有太大問題。」

談到這1年來的收穫，邱辰指出最大改變就在心態，「大四這一年雖然打得比較不好，但在心態上收穫很多，之前打得很好，狀況的調整不會遇到太多問題，但大四是學長也會被大家注意，進到職業前、來到中華隊更能適應低潮的狀態，去調適自己心情，去面對下一場比賽。」

今天邱辰在與合作金庫的熱身賽中擔任先發右外野手、打第8棒，但3打數沒有安打，不過他認為打擊內容比想像中好，「之前只有自主訓練，很久沒實戰了，狀況也沒有到很好。」他也提到還不習慣只打7局的比賽，「以前打9局前兩次打不好之後還有機會，但7局若沒有攻勢，可能打2次就沒了，想多打也沒機會。」