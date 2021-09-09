中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，由於目前還無法確定埃及父親與其哥哥和表哥3人是在境外被感染後，現在處於時陰時陽的階段，還是在國內染疫，因此不會回頭去匡列8月4日時搭乘同班機來台的旅客。

新北市幼兒園群聚持續延燒，今天再增加4人染疫，埃及爸爸（案16160）的哥哥與表哥（案16169和案16170），3人都是在8月4日入境台灣，第一天檢驗是陰性，隔天住入住防疫旅館後再度採檢，結果變成陽性，由於Ct值很高，目前先歸類在境外移入的案例中。

幼兒園群聚案的另外2例則是本土個案，為新北市集合住宅的一名裝修工人，個案住在台北市，確診後其妻也被匡列為接觸者，採檢結果為陽性。不過陳時中說，這2例與幼兒園隔的比較遠，沒有特定關係，是一個人被驗出陽性，對同住者採檢驗出。

莊人祥表示，3名自埃及入境台灣的個案確診，目前不會回頭去匡列在8月4日搭乘同班機來台的旅客，因為已經過了14天居家檢疫的時間，且也都有經過2次採檢，即便有確診者，也應該屬於時陰時陽階段，不具有傳染力。