南韓「性感小野馬」泫雅，年初才推出個人第7張迷你專輯《I'm Not Cool》，近日便宣布將與男友DAWN攜手合作回歸歌壇發行迷你專輯《1+1=1》，今（9）日晚間6點也會公開兩人的創作單曲《PING PONG》MV，令粉絲們相當期待。而泫雅為了替新歌宣傳，不忘在IG上貼出造型側拍辣照，吸引粉絲的目光。

泫雅在昨（8）日於IG上PO出一系列男友為她拍攝的造型側拍，只見她穿著一件藍色的造型連身毛衣短裙，胸口至腰部大片挖空的性感設計，使內搭的低胸格紋BRA TOP整件露出，加上由上往下的拍攝角度，令飽滿的上圍曲線與性感深溝一覽無遺，搭配精緻妝容、性感紅唇與俏皮的表情，電得粉絲們直呼「泫雅太可愛了」、「照片太有誠意了」、「期待美人的新歌」、「金泫雅衝衝衝」、「身材太絕了」，吸引超過62萬人按讚。

不久前，泫雅也曾在IG上公開多套新專輯的形象照卻受到網友議論紛紛，只見照片中泫雅染了一頭藍色捲髮，並穿著螢光藍色的低胸馬甲短裙，誇張的大紅唇妝容與紫色的肩帶及裙襬造型，整體造型看起來相當大膽、前衛，但強烈的視覺造型卻被不少網友批評「很像馬戲團」、「這次的造型我真的不懂」，不過也成功製造話題。

另外，泫雅與DAWN在8月份時，公開了兩人製作音樂的過程與私下生活的影片，而DAWN在其中一則影片中意外透露，「泫雅在工作時會變得很敏感，情緒容易緊繃、低落，無形中身上背負了許多壓力」，甚至表示「泫雅從小就出道，因此身邊並沒有什麼學生時期認識的知心朋友，全都是工作認識的朋友」。影片中還拍到泫雅因罹患「憂鬱症及迷走神經性昏厥症」而昏倒的畫面，讓不少粉絲相當心疼，也更了解藝人背後的辛酸。

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