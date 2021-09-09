部份縣市宣布中秋節連假禁止戶外公共場地烤肉，桃園市可居家烤肉，但是要如何烤？聯新國際醫院營養科科長陳美芳說，民眾在家可使用瓦斯爐、卡式爐或電磁爐加烤盤，省去木炭生火也不擔心食物烤焦，更不怕把家裡燻得烏煙瘴氣，吃了健康更環保。

陳美芳說，避免染疫風險，居家烤肉如果在室內不適合用木炭，可改用瓦斯爐、卡式瓦斯爐或電磁爐、電子爐，爐上再搭配烤盤或炒菜用的平底鍋，或是用鋁箔隔開，可避免直火烤燒的致癌物附著在食材。如果是使用兩片式烤盤，下層烤盤的凹槽需要加水，一直維持有水狀態，食物快熟也不會太乾。

如果仍偏愛炭火烤肉，要注意通風以免缺氧，建議在庭院或陽台，木炭燃燒的煙霧會損害心肺健康，應減少吸入。

建議烤肉時將木炭排成井字型，火種放中間，最好配合使用不銹鋼烤肉架，或是用鋁箔紙包覆食材，等炭火燒得通紅發光且不冒煙時再烤，以免食物受煙燻汙染。

另外，食物應盡量遠離炭火，先烤蔬菜，讓水分澆熄火焰，避免肉品海鮮等遭火舌烤焦，烤焦的部位應剪掉避免食用。

使用鋁箔紙將亮面包裹食物，讓熱能被有效運用，加快煮熟速度，還可避免烤焦產生焦黑致癌物。醋、番茄醬、檸檬等酸性調味料不要直接接觸鋁箔紙，以免金屬離子被酸性醬料溶出而吃下肚。沾醬應於烤完食物後再沾，勿邊烤邊沾塗，減少吃進太多的鈉，也避免醬料酸性使鋁箔或金屬釋出。

陳美芳提醒，烤肉醬含鈉量高，應稀釋或少量使用，或是以檸檬、醋、黑胡椒粒等天然香料自製，也可用果菜汁代替，也可在烤肉前先醃肉以減少沾醬的使用。此外，將肉切成小塊或薄片，或是先川燙水煮半熟後再烤，縮短燒烤時間，以及烤肉時經常翻動，都可降低致癌物產生。食材方面以海鮮取代紅肉，可多攝取蔬菜，加工或市售已醃漬調味好的肉類應少吃。