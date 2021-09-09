北市刑大日前接獲台電公司報案，表示有人在新北市淡水區、桃園市偷接電線，從中竊電超過千餘萬元，警方經深入追查，逮捕26歲劉男在內的6嫌，發現他們經營乙太幣挖礦場，為求省電偷接電線，查扣現金200多萬元及44部挖礦用電腦。

刑大偵二隊隊長胡光興指出，經台電人員舉報後，警方前往疑似接電的地址勘查，經循線追查，鎖定劉男在內的6嫌，警方發現該集團分工細膩，為減少查緝損失，採分散機台、變換廠房方式，包括淡水、桃園至少有4處廠房，隨時變換躲避追查。

神不知鬼不覺！虛擬幣集團偷接電挖礦 1年竟盜台電千萬

警方指出，劉嫌等人的挖礦場因需高額電費，由有水電技能的柯姓共犯，三更半夜時找尋戶外電線桿、變電箱，私自連接電線竊電，時間長達1年多，台電受損金額超過千萬元，礦場則以挖萊特幣、乙太幣為主。

警方逮捕6名竊電挖礦賊。（警方提供）

警方經連月追查，日前兵分多路同步搜索礦場，陸續逮捕劉嫌在內的6人，查扣挖礦機台44部、進口轎車1輛、不法所得207萬元，另有剛挖出的虛擬貨幣，以及1批竊電工具等證物。

警方初查6嫌1年多來進帳超過500萬，平時都以進口車代步，生活奢華享受，偵訊後，依竊盜、組織犯罪將眾人移送法辦，另擴大追查其他在逃共犯。