品牌事業海外訂單挹注，晶睿(3454)8月合併營收回升至4.16億元，月增1.67%，晶睿表示，目前整體訂單持續正向，將保持供貨穩定，因應終端市場及客戶所需。

儘管電子產業鏈飽受長短料干擾，受惠於品牌業務穩定成長，晶睿通訊8月合併營收為4.16億元，月增1.67%，年減7.94%，累計前8月合併營收36.32億元，年減7.58%。

晶睿通訊表示，8月營收較上月略增，主要來自品牌事業成長動能，海外訂單挹注能量，亞太區及歐洲區皆有不錯表現，且以亞太地區成長最為亮眼。

晶睿專注於品牌及代工雙事業發展，持續強化行銷自有品牌及擴展產品線的深度與廣度，並積極布局海外市場，近期拓展亞太市場有成，聚焦泰國市場在第3季大有斬獲，成功為今年8月泰國曼谷全新啟用之捷運紅線提供智慧安防解決方案。

晶睿表示，目前整體訂單持續正向，將保持供貨穩定，因應終端市場及客戶所需，並發揮代工及品牌上綜效，與合作夥伴拓展各面向企業專案，加速開發智慧安防的應用場景，以拓展市占率。