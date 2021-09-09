「吉他武士」MIYAVI在Netflix獨家動作電影《絕命凱特》中，不但挑戰同性戀角色，甚至還與女主角瑪麗伊莉莎白文斯蒂德有激烈武打場面，他透露開拍第一天就整個嚇傻，因為有替身演員拍到骨折送醫。對於久違的台灣，想來開唱之外，最想念的竟是「魯肉飯」！

MIAYVI透露參與《絕命凱特》其實有些緊張，因為要獻出激烈動作戲初體驗，他透露自己開拍第一天，現場就有女性替身演員骨折受傷住院，本以為可能要停拍，沒想到現場宣布繼續拍攝。由於自己平時就有練習自由搏擊，知道動作戲就是要拿捏「快打到但又不能打到的程度」，也為此做了許多特訓，更從中學到不少經驗與新知識。聊到自己在《絕命凱特》中要挑戰黑道老大情人的同性戀角色，他說：「我從來沒演過同性戀，而且在片中並沒有跟飾演黑道老大的日本資深演技派男星淺野忠信對戲，所以全部只能用想像。」

即將於14日迎接40歲，問他生日有什麼願望，MIYAVI表示每到這個日子都會回顧「過去這一年自己獲得了什麼、發生了什麼」，今年的話就是希望接下來能前進全世界開唱，當然也是超級想再訪台灣；聊到台灣，正透過視訊教學努力練習中文的MIYAVI，他謙虛表示只會單字而已，還用中文強調「我現在在學中文，但真的太難了，我不放棄」，想起每次去台灣講過的中文回日本馬上忘記，因為喜歡漢字所以想要更進步，「說的部分很容易，可是聽的部分就滿困難。」至於今後的目標，由於自己是音樂人，當然以音樂為第一優先，再拓展到演戲等領域，另外也預告接下來還有幾部日本電影的演出。

問到想念台灣的什麼，MIYAVI秒答：「當然是魯肉飯，我想念魯肉飯」，當然餃子、小籠包也喜歡，但魯肉飯還是最愛，他回憶以前來台演出，都會被帶去好吃的餐廳，但最難忘的還是「鬍鬚張」的魯肉飯。