手繪電影看板大師謝森山，今年為板凳電影院繪製2幅看板，增添看電影的復古風情與吸引力。（莊旻靜攝）

電影放映專家江泰暾曾在夜市、廟會放映過電影，也走入台北影展、金馬影展，此次與板凳電影院合作。（莊旻靜攝）

在電影海報看板還停留在手繪的時代，國寶級大師謝森山，曾走訪台灣不少戲院，透過手繪海報，展現他的高超技藝，並成為當時電影上映最佳宣傳，新竹縣連續舉辦16年的板凳電影院，11日放映今年最後一場電影，邀請謝森山、資深電影放映專家江泰暾與會，回味舊日時光。

謝森山自15歲擔任手繪電影看板的學徒，在日夜苦練之下，掌握出高超技巧，1天即可完成小幅畫作，全盛時期也替全台多家電影院繪製看板，曾經歷手繪電影海報的巔峰期，從日到夜都在畫看板。不過隨時代變遷，電腦輸出影像技術取代傳統，謝森山也在桃園戲院結束營業後封筆。

此次受到新竹縣文化局邀請，謝森山在板凳電影院活動期間，於新瓦屋文化保存園區內，繪製今年放映的「哥吉拉大戰金剛」、「冰雪奇緣2」，邀請民眾可一睹手繪的風采。

文化局今年也邀請到電影放映專家江泰暾，他從1969年與電影節下不解之緣，如今成為映演公司老闆，放映過上萬部電影，不管是16、35釐米膠卷都難不了他，從夜市、廟會到台北影展，都能見到他默默操作的身影，他說，看到孩子看電影的歡笑，是他無價的成就感。

新竹縣長楊文科表示，與謝森山、江泰暾多次合作，見證電影的歷史，年年舉辦板凳電影院，也使民眾體驗露天看電影的氣氛，受防疫影響，全場設置單一出入口，並落實防疫措施，當日下午3點50開始發號碼牌，主辦單位也將視颱風動態，視狀況決定延期或取消。