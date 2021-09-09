台中市政府規劃北屯區設立「台中市立老人復健綜合醫院」，將於11日舉行招商說明會，將以BOT方式進行2基地整體規劃，可望2022年初選出最優申請人，進行台中市首家市立醫院設計與規劃，採「醫養合一」為發展策略，結合民間資源提供多元服務的區域級教學醫院。

台中市衛生局表示，該醫院BOT案基地位處北屯區，為台中市人口最多的行政區，考量醫療資源供給及人口老化趨勢，未來將定位「區域級綜合醫院」，營運目標為建構優質醫療及成為老人醫療體系的一環。

衛生局指出，設置規模將包括急性一般病床499床、精神急性一般病床30床及精神慢性一般病床53床，住宿式長照病床300床及日間照顧服務60人，相較先前原有的醫院，提供更完整的醫療及長照服務功能，增加北屯區及鄰近區域的醫療保健照顧資源。

衛生局表示，為加快招商作業，目前進行各項行政及相關作業，陸續通過醫院籌設計畫、都市計畫變更及私有土地取得等作業，7月16日舉行第1次招商說明會，為使有意參與的廠商更充裕的時間準備，9月11日上午9時，在台中市政府3樓303會議室，再開第2次招商說明會，等標期將設定75日，屆時選出最優申請人。相關招商及報名資訊可至財政部促參司網站及衛生局網站查詢。