新北幼兒園群聚染疫事件，其中1名幼兒確診者曾由家人帶往苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮遊覽，苗栗縣衛生局獲報後除對相關公共場所足跡展開清消外，並於8日下午在拱天宮第2停車場開設快篩站，共篩檢230名居民，全數陰性。

縣府衛生局表示，第8輪AZ疫苗預約，對象為9月10日前已接種AZ第1劑，且間隔滿10週以上民眾符合第2劑接種；7月19日前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲的民眾接種第一劑。開放預約時間自9月10日上午10時至9月12日中午12時止，苗栗縣符合資格民眾計有23404人可收獲簡訊。施打時程預計在9月15至23日，衛生局已協調18鄉鎮市衛生所、13家醫院及41家診所設立疫苗接種站提供鄉親所需，也請預約完成民眾，依預約時間，證明文件健保卡、身分證前往，若是施打第2劑者，也請記得攜帶疫苗黃卡前往接種。

苗栗縣衛生局在拱天宮開設快篩站篩檢230人全為陰性。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

衛生局說，65歲以上長者第2劑接種，採免預約、按村里別造冊、發放通知單，縣長徐耀昌表示，由於許多長者反應不會上網預約，擔心打不到第2劑，因此苗栗縣已依照65歲以上長者第1劑施打名冊造冊，將於本周陸續發放通知書給長者，屆時長者只要接到施打通知單，依上面的日期、時間前往指定社區接種站或衛生所接種。

衛生局提醒，因本期中央疫苗分2梯次撥配，為避免群聚，接種採分梯安排，80歲以上長者於9月15日接種，65歲以上長者於9月19日接種，但因中央目前並尚未開放長輩混打，本次接種疫苗為AZ。接種長者記得要攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單。