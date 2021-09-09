縣府觀光處準備迎接老兵的專屬紀念酒、口罩。（金門縣府觀光處提供）

今年在邀請卡上特別加入明信片的功能，讓收到邀請卡的老兵可以寄送給親友，揪親友一起來，分享金門老兵限定的光榮感。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府觀光處今天宣布，「金門老兵召集令」今年照常舉辦，10／15至12／15期間，5大項系列活動同步登場，迎接昔日戍守最前線，枕戈待旦的戰士重返英雄島，在象徵榮耀的金防部專屬3角臂章裡，回憶袍澤弟兄患難與共，揮灑青春熱情的美好日子。

邁入第4年的金門老兵召集令，迎來站在兩岸最前線的官兵，軍階從3星上將總司令到伙房2等兵都有。去年有5666名老兵跨海報到，並有1萬9689親友相偕旅遊，為年度大型活動帶來精彩和活力。

「完成任務獲好禮」1盒2瓶紀念酒，專屬「紅標」有尊榮感。（金門縣府觀光處提供）

觀光處長丁健剛表示，今年受疫情影響，很多群聚性活動已取消，考量「金門老兵召集令」多為自由行和親友共遊，且許多老兵想念心中的「第二故鄉」，都希望再回來走一走，相關詢問電話不斷，縣府評估再三後決定照常舉辦，但仍將視疫情發展滾動檢討，一切以防疫為第一優先。

「老兵罩伙來」口罩套有金防部三角標示，辨識度高。（金門縣府觀光處提供）

「金門老兵召集令」今年照常舉辦，縣府仍將視疫情滾動檢討。（金門縣府觀光處提供）

觀光處說明，針對這項在老兵各社群中引起熱烈討論的活動，縣府今年規畫5大項單元，包括活動之一的「完成任務獲好禮」特別設計活動專屬的「酒標」紀念酒5000份，讓老兵們更有歸屬感、榮耀感。活動之二「那時候的他（她），你好嗎？」也許是老村長、洗衣婦、鄉間小店的女兒，找尋一個未曾忘懷的回憶。活動之三「老兵罩伙來」送口罩套1000份 。

今年在邀請卡上並特別加入明信片的功能，讓收到邀請卡的老兵可以寄送給親友，揪親友一起來，分享金門老兵限定的光榮感。另有推薦版的軍事據點行程及老兵特約商店專屬優惠活動。

其中，「完成任務獲好禮」是與據點合照或至特約商消費合照後，上傳至粉專或老兵群組，即有精美禮品可拿。今年已申請為老兵優惠店家有近200家，較去年多出50店家，讓老兵有更多選擇。相關資訊可上金門觀光旅遊網或電082-324194洽詢。

縣府評估，去年共有老兵、眷屬合計2萬5355人參加。平均1位老兵有3.47位親友同行，每人平均消費金額新臺幣1萬5546元，帶動消費金額達3億9416萬8830元，觀光產值十分可觀。縣府期待今年在各方協力下，再創振興地方產業的好成績。

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