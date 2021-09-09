新北大樓裝修工人確診！ 幼兒園群聚燒到台北？ 柯文哲最新說明｜2021.09.09

新北市幼兒園群聚持續延燒，今（9）日指揮中心公布新增4例本土案例，其中2個案分布於台北市，據了解，其中一個案為新北板橋某大樓裝修工人，該工人住在台北市，而其太太也確診。針對北市疫情最新變化，市長柯文哲於疫情記者會進行說明。

柯文哲表示，該工人工作的房東通知他社區擴大疫調，於是他與太太一起去篩檢，結果PCR陽性。至於台大護理師一案，柯文哲說，已做完疫調，因該護理師居住地在新北，但工作在台大醫院；職場有12人被匡列、29人自主健康管理，後來又擴大採檢91人，目前PCR都是陰性。

北市府也宣布，75歲以上長者9月10日上午10點至12日中午12時，可預約接種第二劑，接種時間為15日至19日。

北市75歲以上長者，明上午10點起預約AZ第二劑。（圖／中時新聞網直播畫面）

針對網紅四叉貓在施打高端疫苗後兩周檢驗抗體，結果顯示IgG數值是35.4AU/mL，抗體數值偏低。柯文哲表示，免疫力主要分兩大類，一個是抗體免疫、另一個是細胞免疫，只測抗體不能代表全體的免疫力，所以高端最大問題是說，沒有做完整第三期臨床實驗，到底總免疫力多少不知道，這就是沒有臨床試驗的結果。