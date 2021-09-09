據「Military.com」報導，由於新冠肺炎疫情持續延燒，美軍頒布一系列防疫規定，包括強制施打疫苗、未施打疫苗者須配戴口罩等；近日，美陸戰隊下士麥克哈菲(Whitney McHaffie)因宗教因素不願接種疫苗，也拒絕配戴口罩，而遭國防部勒令退伍；消息曝光後，引發俄亥俄州前議員力挺。

針對沒有接種疫苗的官兵，五角大廈已頒布口罩相關規定，迄今已生效1個月。如今，曾在北卡羅來納州陸戰隊切里波因特（Cherry Point）航空基地服役的麥克哈菲，成為第一位違反新冠肺炎規定而遭勒令退伍的軍人。

消息傳出後，前俄亥俄州議員曼德爾(Josh Mandel)展現力挺的態度。曼德爾與與麥克哈菲一起拍攝影片，並上傳至推特上。影片內容主要在講述如何因為不遵守口罩禁令而遭軍方迅速開除，上傳後在社群媒體上轉推1200多次，6500多則推文回應，迄今觀看次數已破42萬。

Marines being booted from the Marine Corps for refusing mask and vaccine due to RELIGIOUS BELIEFS.



Please help shine bright lights on what’s happened to Cpl Whitney McHaffie of Pemberville Ohio.



We must ensure that this never happens again to a warrior of our great country. pic.twitter.com/tuhCiHGA1V — Josh Mandel (@JoshMandelOhio) August 21 2021

曼德爾則在推文中寫道，「陸戰隊士兵因宗教信仰拒戴口罩、拒打疫苗卻遭勒令退伍，請幫助麥克哈菲。我們必須確保這樣的事情永遠不會再次發生在我們偉大國家的戰士身上」。如今曼德爾正準備第二次角逐參議院寶座。

但整起案件的爭議點在於，雖然軍隊現在強制施打疫苗，但軍方勒令麥克哈菲退伍的時候，疫苗強制令還沒頒布，僅有規範未接種疫苗的官兵在室內要強制配戴口罩。

不過，麥克哈菲堅稱自己是因為宗教因素，才不願意施打疫苗。她強調，強迫戴口罩已侵犯她的宗教自由；就她角度來看，口罩不僅沒有效，戴口罩讓她以虛假的面貌見人，等於做假見證，這已經違反猶太教與基督教摩西十誡的第9誡。

事實上，《美國醫學期刊》的結論是戴布口罩可以阻隔5成到7成的飛沫，有助於降低飛沫感染；另有多項研究證實，口罩有助於防止新冠病毒傳播，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議在新冠肺炎疫區配戴口罩。

至於疫苗，報導則指出這一波Delta病毒之所以能在美國掀起狂潮，正是與部分地區疫苗覆蓋率較低有關。

此外，麥克哈菲認為自己是被針對的，美軍試圖拿她殺雞儆猴。她指出，自己待的單位只有一半的官兵接種疫苗，但沒接種疫苗的人絕大多數沒戴口罩。

甚至，她認為疫苗研發過程使用胎兒組織，疫苗等於流產胎兒的衍生性產品，宗教道德讓她不能接種疫苗。「這違反了我的信仰，因為它與流產的胎兒組織有關。我是天主教徒，雖然我不反對其他人接種疫苗，但對我而言，這是宗教自由與選擇，還有健康的問題」。

報導指出，部分福音派基督徒擔心疫苗使用流產組織。的確，研究人員在過程中的確也使用數十年前的流產組織細胞；不過，這僅用在蛋白質生產，疫苗之中並沒有添加流產組織。包括梵蒂岡在內的宗教機構與領袖，也都認可疫苗可挽救生命，而美國批准使用的疫苗也都不是取自流產胎兒組織製成。

麥克哈菲堅稱，反對軍隊做出任何醫療照護的強制性規定。事實上，美軍還有強制施打其他疫苗的規定，舉凡加入軍隊那一天起，官兵就得陸續接種包括天花、流感等數十劑疫苗。

麥克哈菲沒有解釋為什麼接種其他疫苗，卻獨獨拒絕新冠肺炎疫苗。她只強調，自己會遭勒令退伍全是因為咳嗽引起的。「當我走進主官辦公室，我咳嗽著，他問我是否感染心冠肺炎。我回答，我不相信新冠病毒的威脅性，我完全沒問題。從那天起，他就會不斷的提到新冠肺炎話題，並表示如果我再不聽話，只要命令生效，他就會上簽呈」。部隊裡的高層甚至親自打電話給她母親，要母親勸說她遵守規定。

五角大廈於6月22宣布，舉凡沒接種疫苗的官兵在室內需要配戴口罩。一個月後，也就是7月23日，陸戰隊正式警告麥克哈菲，如果再不遵守規定，就要將她勒令退伍。隨後，「麥克哈菲故意不服從兩位上級軍官要求戴上口罩的命令，而又沒有正當豁免理由」。

7月29日，麥克哈菲就接到退伍的正式公文。儘管不是不光榮退役，但即使觸犯嚴重的刑事犯罪，軍人在不到1周內就遭到開除仍屬不尋常。軍方強調，這一切依法行政。

陸戰隊發言人表示，口罩與疫苗相關政策適用於每一位陸戰隊官兵，不遵守該政策、命令與規定都會遭軍方在適當的時機中糾正、紀律教育或行政處分。